Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde seçimli olağan genel kurul yapılacak

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde seçimli olağan genel kurul kararı alındığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.

