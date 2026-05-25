Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır anneleri bayramı evlatlarıyla kutlamak istiyor

        Diyarbakır anneleri bayramı evlatlarıyla kutlamak istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 13:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır anneleri bayramı evlatlarıyla kutlamak istiyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2457'nci güne ulaştı.

        Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren ailelerin en büyük dileği, bir an evvel evlatlarına kavuşmak.

        - "Bu hasret inşallah biter"

        Oğlu Bayram için evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman, AA muhabirine, yıllardır haber alamadığı evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi.

        Evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Elhaman, bayramda evlatlarından gelecek müjdeli bir haber beklediklerini anlattı.

        Yaklaşık 7 yıldır eski HDP il binası önündeki eylemlerine devam ettiklerini anımsatan Elhaman, "Çocuklarımıza hasretiz. Anne ve babalar olarak her gün, her sabah bir umutla buraya geliyoruz. Dilerim Allah'tan bu bayramda çifte bayram yaşarız. 77 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşurum. Bu hasret inşallah biter. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımızı alacağız." dedi.

        Elhaman, oğlu Bayram'dan güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyerek, "Baban ve kardeşlerinle seni hasretle bekliyoruz. Bu bayramda seni görmek istiyoruz. İnşallah gelirsin." ifadelerini kullandı.

        - "Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim"

        Anne Bedriye Uslu da evladı Mahmut için mücadelesine devam ettiğini belirtti.

        Evladından ayrı olduğu bayramları, bayram tadında geçirmediğini dile getiren Uslu, "İnşallah, Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu bayramı Mahmut'la geçireceğim. Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim. Hasretle, dört gözle onun yolunu gözlüyorum. Mahmut oğlum eğer beni görüyorsan, beni duyuyorsan geri dön. Bu hasretimiz de bitsin, seninle çifte bayram geçirelim." diye konuştu.

        Uslu, tüm çocuklara teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Anne Güzide Demir de oğlunu çok özlediğini kaydetti.


        Yıllardır oğluna kavuşmak için eylemini sürdürdüğünü ifade eden Demir, "Çocuğumu istiyorum. Aziz'im, oğlum, sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 yıldır sana hasretim. Seni görmemişim oğlum. Oğlum yanımda olursa o zaman bayramı yaşarım." dedi.


        - "Evlat acısı çok ağırdır"

        Oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren baba Nihat Aydın da uzun yıllardır çektiği hasretin bitmesini temenni etti.

        Bayramları evladına hasret geçirdiğini söyleyen Aydın, "Bu 23. bayram, çocuklarımıza hasret, yollarını gözlüyoruz. Evlat acısı çok ağırdır. Biz sadece ciğerlerimiz olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşana kadar buradayız ancak evlatlarımızı aldıktan sonra burayı terk ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yolcu minibüsünde korkutan yangın
        Diyarbakır'da yolcu minibüsünde korkutan yangın
        70 kiloluk dev keçi 36 bin liraya satıldı
        70 kiloluk dev keçi 36 bin liraya satıldı
        Kurban Bayramı öncesi satıcılar sahte para konusunda bilgilendirildi
        Kurban Bayramı öncesi satıcılar sahte para konusunda bilgilendirildi
        Diyarbakır'da raf bulutu görüntülendi
        Diyarbakır'da raf bulutu görüntülendi
        Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık hareketliliği
        Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık hareketliliği
        Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
        Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi