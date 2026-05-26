Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Zorluoğlu, mesajında, teslimiyetin, sadakatin, yardımlaşma ve şükrün nişanesi olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet olmadığını, aynı zamanda paylaşmanın, kalpleri birbirine yakınlaştırmanın ve kardeşlik köprülerini muhabbetle kurmanın vesilesi olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Paylaşmayı ve yardımlaşmayı hayat düsturu edinmiş aziz milletimiz, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta, yetimlerin yüzünü güldürmekte ve büyüklerimizin hayır dualarına mazhar olarak inancımızın değerlerini nesilden nesile aktarmaya devam etmektedir. Köklü tarihi, kadim kültürü ve güçlü kardeşlik hukukuyla her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Diyarbakır'ımızın, bu bayramda da aynı gönül birliğiyle kenetleneceğine yürekten inanıyorum. Şehrimizin dört bir yanında hissedilecek bayram coşkusunun sevgiye, muhabbete ve toplumsal huzurumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle, sıla-i rahim ve bayram ziyaretleri için yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımızdan kurallara azami ölçüde riayet etmelerini önemle istirham ediyorum. Unutmayalım ki trafik kuralları, bizleri sevdiklerimize kavuşturan en güvenli bağdır. Kurallara riayet etmek, bayram coşkumuzu gölgeleyecek müessif olayların önüne geçmek için hepimizin ortak görevidir."



Vali Zorluoğlu, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

