        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Kurban Bayramı tedbirleri alındı

        Diyarbakır'da vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi amacıyla güvenlik, ulaşım ve sağlık alanlarında tedbirler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca ilgili kurumlar koordinasyon içinde görev yaparak, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında trafik, asayiş, yaya devriye ve yunus ekiplerinden oluşan 5 bin 767 personel görev yapacak, denetimler helikopter ve dronlarla desteklenecek.

        Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 118 noktada 13 bin 193 personel görev alacak çalışmalarda 1 İHA (insansız hava aracı) ile 144 dron kullanılacak.

        Şehir giriş ve çıkışlarıyla ana güzergahlarda trafik denetimleri artırılarak güvenliğin üst seviyede sağlanması hedeflenecek.

        Bayram süresince bin 620 sağlık personel ve 119 ambulansla acil sağlık hizmetleri 24 saat esasına göre sürdürülecek.

        Açıklamada, vatandaşlardan trafik kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları istenilerek, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

