        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Amed Sportif Faaliyetler'den transfer görüşmelerinde "yetkisiz kişi" uyarısı

        Amed Sportif Faaliyetler'den transfer görüşmelerinde "yetkisiz kişi" uyarısı

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, transfer çalışmalarının yalnızca yönetim kurulları tarafından yetkilendirilmiş "transfer komitesi" aracılığıyla yürütüldüğünü ve bu komite dışında herhangi bir kişi veya kuruma transfer görüşmeleri yapma yetkisinin verilmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 23:21 Güncelleme:
        Kulübün açıklamasında, kulüp adına transfer sürecinde bazı futbolcular ve kulüplerle görüşmeler yapıldığı yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüzün transfer çalışmaları, yalnızca yönetim kurulumuz tarafından yetkilendirilmiş transfer komitesi aracılığıyla yürütülmektedir. Bu komite dışında herhangi bir kişi veya kuruma transfer görüşmeleri yapma yetkisi verilmemiştir. Bu nedenle, kulübümüz adına yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen hiçbir temas, görüşme veya teklifin dikkate alınmaması önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
