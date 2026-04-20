Diyarbakır'da "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Türkiye'de 80 yılda 9 gençlik merkezi yapılırken son 20 küsur yılda 600'e yakın gençlik merkezi yapılmış. Bu, gençliğe verilen bir değerdir, bir önemdir." dedi.



Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "Türkiye Yüzyılı Gençlik Modeli" temasıyla "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi.



Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, "Duruş" adlı video gösterimi yapıldı.



Programda konuşan Eminoğlu, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında yer almanın önemli olduğunu belirterek, uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına aktif olarak katıldığını söyledi.



Bir insana, bir hayata dokunmanın, bir kişinin problemini çözmeye gayret etmenin önemine işaret eden Eminoğlu, sadece lise, üniversite döneminde değil, ömür boyu insanlara faydalı olmanın, onlara yön göstermenin, bir amaç, bir ideal uğruna bir çalışmada yer almanın kıymetli olduğunu vurguladı.



Eminoğlu, son 20 yılda her alanda Türkiye'de sessiz bir devrim yaşandığını dile getirerek, "Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü irade ile ortaya koydu. Kim bu duruma getirirse, 'Allah ondan razı olsun, devletimize, milletimize zeval ermesin' dememiz lazım çünkü siyaset üstü, parti üstü bir mesele ortaya konulmuş oldu." ifadesini kullandı.



Yaşları itibarıyla üniversitedeki gençlerin eski Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslamakta zorlanabileceklerini fakat eski Türkiye'nin son jenerasyonu olarak bu mukayeseyi yapabildiklerini anlatan Eminoğlu, "Bizim gençliğimizde başörtüsü sorunu, katsayı zulmü, böyle eşitsizliklerin, adaletsizliklerin yaşandığı bir dönemden bugünlere geldik." dedi.



Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının ülkeye kazandırdığı yatırımlara, sunduğu hizmetlere değinerek, şunları söyledi:



"Türkiye genelinde, 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde toplam 9 gençlik merkezi vardı. Şu anda sadece Diyarbakır'da 12 gençlik merkezi var. Türkiye'de, 80 yılda 9 gençlik merkezi yapılırken son 20 küsur yılda 600'e yakın gençlik merkezi yapılmış. Bu gençliğe verilen bir değerdir, bir önemdir. Gençlik kampları aynı şekilde. 400'e yakın Türkiye genelinde genç ofisler var. Spor anlamında sessiz devrim yaşandı. Yetenek taramaları, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projeleri, 'sporcu eğitim merkezleri', 'tohum merkezleri' gibi... Gençlik ve Spor Bakanlığı alanındaki örnekleri söylüyorum ama ulaştırmada, eğitimde, sağlıkta da Türkiye bir noktadan bir noktaya geldi. 'Milli teknoloji hamlesi', 'milli sanayi', 'uzay sanayi' gibi alanlar başta olmak üzere Türkiye'nin geldiği noktayı ileriye götürecek olanlar gençlerdir."



Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında olunduğuna işaret eden Eminoğlu, bu kadim toprakların çok sayıda medeniyete beşiklik ettiğini vurguladı.



Eminoğlu, şöyle konuştu:



"Bu şuurla geçmişi iyi okuyan, bugünü ve geleceği de iyi analiz eden, bugünkü teknolojiyi ve yapay zekayı, İsrail'i, İran'ı, Filistin ve Gazze meselesini, Ukrayna'yı, Ermenistan-Azerbaycan meselesini, Libya ve Doğu Akdeniz'i yakından takip eden, bu süreçlere hakim, donanımlı bir gençlik görüyoruz. Bugün Diyarbakır'da da Türkiye'nin dört bir tarafında da donanımlı ve cevval bir nesil geliyor. Özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan hadiselerdeki gibi olaylarla ilgili özellikle ön almamız lazım. Proaktif davranmamız, maneviyatı ön plana çıkarmamız lazım. Allah milletimize, devletimize bir daha böyle bir süreç yaşatmasın. Anne ve babalar olarak hepimize daha fazla rol düşüyor. İlgi, alaka, çocuklarımızı yakından takip etmek, onlarla hemhal olmak, o sevgiyi aktarabilmek çok önemli ama maalesef ihmal ediyoruz. Yani çocuklara olan ilgi, alaka ve maneviyatı ön plana almamız gerekiyor."



Vali Yardımcısı Murat Yıldız da gençlere yapılan yatırımın ve gençler için harcanan emeğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini söyledi.



TÜGVA ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile gençlik hareketlerinin çabalarının kıymetli olduğunu belirten Yıldız, "Milli ve manevi değerlerine sahip nesiller yetişmesi adına gençlerimize emek veren tüm kahramanları saygıyla selamlıyoruz. Onların yanında olacağımızı, gerek ilimizde gerekse Türkiye'nin her yerinde daima bu kıymetli çalışmaları destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.



TÜGVA İl Başkanı Abdullah Kikizade ise gençliğin sadece bugünün değil yarının da en güçlü belirleyicisi olduğunu ifade ederek, vakıf olarak değerleriyle var olan, sorumluluk taşıyan ve istikamet sahibi bir gençlik inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, konuşmaların ardından gençlerin sorularını yanıtladı, gençlere kariyer planlamalarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.



Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

