        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 19.04.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlahilerin seslendirildiği programda, salavatlar ve tekbirler getirildi, mevlit okundu.

        Alana, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları ile PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 9 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart asıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya ile Alimler ve Medreseler Birliği Sözcüsü Remzi Uçar, etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, ABD ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki bazı ülkelere yaptıkları saldırılara tepki göstererek, ABD ve İsrail'in başarılı olmamasını diledi.

        Etkinliğe, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan ile Irak, Mısır, Suriye, Gazze, Bangladeş, Doğu Türkistan, Sudan, Bulgaristan ve Afganistan'dan gelen davetliler, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi kilisede kutlandı
        ''Okullardaki şiddetin çözümü sorumluluğu paylaşmaktan geçiyor''
        Çocukları için hobi olarak yapıyordu, evinin odasını atölyeye çevirip 81 il...