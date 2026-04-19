        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi kilisede kutlandı

        Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Merkez Sur ilçesinde tarihi kilisede düzenlenen ayini Başepiskopos Aram Ateşyan yönetti.

        İlahiler ve İncil'den bölümlerin okunduğu ayinde, dua edildi ve mum yakıldı.

        Ayine katılanlara, Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

        Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, gazetecilere, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

        Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul ile başka illerden de misafirlerinin geldiği ifade eden Ohanyan, "Bugün çok keyifli, coşkulu bir bayram icra ediyoruz. Onun için mutluyuz." dedi.

        Ohanyan, bayramların herkesin barış içerisinde yaşadığı ortamlarda yapılan etkinlikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla bu bayramın Türkiye'deki barış atmosferine katkı sunmasını diliyoruz. Bu ülke hepimizin. Çok güzel bir ülkemiz var. Dünya maalesef çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu bayramın trajik dönemlerin sonlanmasına da vesile olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

