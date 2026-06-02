Edirne ASKF Başkanı Yıldırım TFF delegesi seçildi

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağan mali genel kuruluna delege olarak seçildi. ASKF'den yapılan açıklamada, federasyonun olağan genel kurul toplantısının 06-07 Haziran'da Ankara'da gerçekleşeceği belirtildi. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon (TASKK) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yıldırım'ın TFF olağan mali genel kuruluna Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu kontenjanına delege olarak seçildiği belirtilen açıklamada, "Konfederasyonun TFF seçimlerinde 9 delege hakkı bulunmaktadır. Delegeler arasına seçilen Edirne ASKF başkanımızı kutlar başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

