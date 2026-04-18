Edirne'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı R.K'nın (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Keşan Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - Olay Dün R.K. ile E.P arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, tabancayla ateş ederek E.P'yi ağır yaralamıştı. Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan E.P. yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybetmişti.

