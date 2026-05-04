        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Üyüklütatar köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duasına katıldı.

        Giriş: 04.05.2026 - 11:48 Güncelleme:
        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, köy muhtarı Tezcan Girgin'in ev sahipliğinde düzenlenen programda vatandaşlarla dua etti.

        Köy sakinleriyle sohbet eden İba, Girgin'e de teşekkür etti.

        Başkan İba, Osmanlı köyünde de yağmur ve şükür duasına katıldı.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, muhtar Adnan Korkmaz öncülüğünde düzenlenen programa katılan İba, vatandaşların gönül sofrasına ve bereket duasına ortak oldu.

        Toprağın her karışına rahmet, üreticilerin her adımına ise güç dileyen İba, bereket için vatandaşlarla dua etti.


        Vatandaşlarla da sohbet eden İba, Korkmaz'a teşekkür etti.

        - Dünya Aşı Günü

        Dünya Aşı Haftası kapsamında Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ETUPSA) üyeleri, Edirne’de farkındalık etkinliği düzenledi.

        Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, eczacılık öğrencileri vatandaşlara aşıların önemi hakkında bilgi verdi.

        Etkinliğe katılan Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Semih Salan, aşıların bulaşıcı hastalıklardan korunmada önemli rol oynadığını belirtti.

        Öğrenciler, hazırladıkları broşürleri dağıtarak bağışıklamanın önemi ve aşılarla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendirme yaptı.

        Etkinliğin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğü ve toplumda aşı bilincinin artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.

        - "Dijital Dünyada İş Analistliği ve Kurumsal Sistemler Eğitimi"

        Trakya Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Koordinatörlüğünce "Dijital Dünyada İş Analistliği ve Kurumsal Sistemler Eğitimi" düzenlendi.

        Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Asyaport Liman AŞ'de kıdemli iş analisti olarak görev yapan Dr. Ahmet Aktuna ile Dr. Caner Çuhac eğitmen olarak yer aldı.

        Programın ilk oturumunda Aktuna, "Dijital Dönüşümde İş Analistinin Rolü ve Mesleki Dinamikler" başlıklı sunumunda iş analistliğinin teknoloji dünyasındaki önemine ve sektördeki güncel gelişmelere değindi.

        İkinci oturumda Çuhac ise "Şirketlerin Dijital Omurgası: ERP Sistemleri ve Süreç Yönetimi "konulu sunumunda kurumsal kaynak planlama süreçleri ve verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamaları anlattı.

        Eğitimin, dijitalleşen dünyada ihtiyaç duyulan mesleki yetkinliklerin kazandırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

