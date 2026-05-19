Edirne Bienali'nin açılış programı belli oldu
"Köprüler" temasıyla düzenlenen bienalin açılışı, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilecek.
Program kapsamında Edirne Belediyesi Kent Orkestrası karşılama müziği sunacak.
Açılışta saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Etkinlikte Edirne tanıtım filmi ile Edirne Bienali tanıtım filmi izletilecek.
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından "Crisantem Quartet" konserinin verileceği programda Bienal Koordinatörü Didem Çapa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Edirne Valisi Yunus Sezer konuşma yapacak.
Program, teşekkür belgesi takdimi, toplu fotoğraf çekimi, kokteyl ve sergi gezisinin ardından sona erecek.
