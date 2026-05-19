        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Bienali'nin açılış programı belli oldu

        Giriş: 19.05.2026 - 16:19 Güncelleme:
        "Köprüler" temasıyla düzenlenen bienalin açılışı, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilecek.

        Program kapsamında Edirne Belediyesi Kent Orkestrası karşılama müziği sunacak.


        Açılışta saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Etkinlikte Edirne tanıtım filmi ile Edirne Bienali tanıtım filmi izletilecek.

        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından "Crisantem Quartet" konserinin verileceği programda Bienal Koordinatörü Didem Çapa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Edirne Valisi Yunus Sezer konuşma yapacak.

        Program, teşekkür belgesi takdimi, toplu fotoğraf çekimi, kokteyl ve sergi gezisinin ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

