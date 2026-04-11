Baskil'de vatandaşlara 20 bin fidan dağıtıldı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde vatandaşlara 20 bin fidan dağıtıldı.
Giriş: 11.04.2026 - 15:20 Güncelleme:
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Baskil Orman İşletme Şefliği ve Baskil Ağaçlandırma Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla fidan dağıtım programı düzenlendi.
Çarşı Meydanında gerçekleştirilen programda, Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 20 bin fidan vatandaşlara ücretsiz verildi.
Programa, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus da katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.
