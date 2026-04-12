Elazığ'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Elazığ'da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Yurtbaşı beldesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisindeki inşaat iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.