Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACB 812 plakalı kamyonet ile 23 AFS 839 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
