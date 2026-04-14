Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACB 812 plakalı kamyonet ile 23 AFS 839 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada 5 kişi yaralandı.



Kazanın etkisiyle savrulan otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

