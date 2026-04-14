Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Sürsürü Mahallesi 16537'inci Sokak'ta bir apartmanın 2'inci katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Burhan Ç'den (47) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Burhan Ç'yi hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Burhan Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Burhan Ç'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

