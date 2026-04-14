Keban'da 40 çiftçiye nohut tohumu desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) Projesi kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, 40 çiftçiye yüzde 70 hibeli Ağın çeşidi sarı tüylü nohut tohumu desteği verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen, nohut tohumunun çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Törene, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci ve çiftçiler katıldı.
