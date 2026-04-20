Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. O.Y'nin kullandığı 01 BAM 654 plakalı otomobil, Çaydaçıra Mahallesi 4110’uncu Sokak’ta E.G. idaresindeki 27 NS 012 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

