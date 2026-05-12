Keban'da okulda uzay çadırı kuruldu
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Uzayı Okula Getirdik" projesi kapsamında okulda uzay çadırı kuruldu.
Giriş: 12.05.2026 - 16:58
Fevzi Çakmak İlkokulu'nda kurulan uzay çadırında öğrenciler çadırın tavanına yansıtılan projektör ile güneşi, yıldızları ve gezegenleri seyretti.
Okul Müdürü Burak Nemutlu, kurulan çadır ile öğrencilerin eğlendiğini ve uzay ile ilgili bilgiyi görsel olarak edindiğini söyledi.
Nemutlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
