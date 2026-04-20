Erzincan'da taksiyle çarpışan bisikletin sürücüsü öldü

Erzincan'da taksiyle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.





Sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 T 0162 plakalı taksi, İzzetpaşa Mahallesi 865 Sokak'ta aynı istikamette seyir halindeki üç tekerli bisikletle çarpıştı.



Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bisiklet sürücüsü Mehmet Y'nin (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

