Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ömer Madırlı mazbatasını aldı
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanlığına seçilen Ömer Madırlı mazbatasını aldı.
Erzurum Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Madırlı, "Bütün sektörleri içine alan bir Birliğimiz var. Bu, sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Zor bir coğrafyamız var ama bölgemizin sorunlarının çözülmesi ve bölgemizin gelişmesi için 4 yıl boyunca tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.
Mazbata törenine katılan eski Başkan Ethem Tanrıverdi ise Madırlı'yı tebrik ederek görevinde başarı diledi.
