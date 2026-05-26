Erzurum'da 94 yaşındaki şehit annesine tekerlekli sandalye hediye edildi

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 94 yaşındaki şehit annesi Hava Akçay'a tekerlekli sandalye hediye etti.





Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle şehit annesi Akçay'a evinde ziyaret gerçekleştirildi.



Ziyarette, Hava Akçay'ın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kendisine tekerlekli sandalye hediye edildi.



- "Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor"



Şehit annesi Akçay, ziyarette yaptığı açıklamada, devletin kendisini unutmamasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ziyaret ve hediye edilen tekerlekli sandalye için teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri arayıp sormaları, kapımızı çalmaları bize güç veriyor. Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise şehit ailelerinin milletin en kıymetli emaneti olduğunu, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.



Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretlerin hem vefa duygusunu yaşatmak hem de büyüklerin yanında olunduğunu hissettirmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Aykut, şunları kaydetti:



"Erzurum genelinde şehit yakınları, gaziler, yaşlı bireyler, engelli vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal hizmet çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere gazilerimizin, yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, toplumumuzdaki dayanışma ruhunu güçlendirmekte, vefa, merhamet ve paylaşma duygularını canlı tutmaktadır. Şehit ailelerimize yönelik destek çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

