        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da 94 yaşındaki şehit annesine tekerlekli sandalye hediye edildi

        Erzurum'da 94 yaşındaki şehit annesine tekerlekli sandalye hediye edildi

        Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 94 yaşındaki şehit annesi Hava Akçay'a tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle şehit annesi Akçay'a evinde ziyaret gerçekleştirildi.

        Ziyarette, Hava Akçay'ın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kendisine tekerlekli sandalye hediye edildi.

        - "Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor"

        Şehit annesi Akçay, ziyarette yaptığı açıklamada, devletin kendisini unutmamasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ziyaret ve hediye edilen tekerlekli sandalye için teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri arayıp sormaları, kapımızı çalmaları bize güç veriyor. Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise şehit ailelerinin milletin en kıymetli emaneti olduğunu, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

        Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretlerin hem vefa duygusunu yaşatmak hem de büyüklerin yanında olunduğunu hissettirmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Aykut, şunları kaydetti:

        "Erzurum genelinde şehit yakınları, gaziler, yaşlı bireyler, engelli vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal hizmet çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere gazilerimizin, yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, toplumumuzdaki dayanışma ruhunu güçlendirmekte, vefa, merhamet ve paylaşma duygularını canlı tutmaktadır. Şehit ailelerimize yönelik destek çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!

