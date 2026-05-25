Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da bir camide Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar ücretsiz dağıtılıyor

        Erzurum'da bir camide Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar ücretsiz dağıtılıyor

        Erzurum'da bir camide, Hz. Muhammed'in hayatını gençler ve çocukların doğru kaynaklardan öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen kitaplar, ücretsiz dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 12:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bir camide Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar ücretsiz dağıtılıyor

        Erzurum'da bir camide, Hz. Muhammed'in hayatını gençler ve çocukların doğru kaynaklardan öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen kitaplar, ücretsiz dağıtılıyor.

        Yakutiye ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilerek geçen yıl hizmete açılan Yıldız Kardeşler Camisi'nde özellikle gençlerin Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitapları okumaları için proje başlatıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığına başvuran Yıldız Kardeşler Camisi Derneğince, Kur'an-ı Kerim meali ile Hz. Muhammed'in hayatı ve sünnetlerinin anlatıldığı kitaplar tedarik edildi.

        Kitaplar camide bir köşede oluşturulan standa konularak, ücretsiz olarak cemaate dağıtılmaya başlandı. Cemaat, namaz sonraları stanttaki kitapları inceleme ve okuma fırsatı buluyor, bazıları ise torunlarına ve çocuklarına götürmek üzere kitapları ücretsiz olarak alıyor.

        Dernek üyesi ve emekli din görevlisi Abdurrahman Velioğlu, AA muhabirine, camide günlük mukabele, hadis ile ilmihal derslerinin verildiğini, gençler için de bir şeyler yapmak için bu çalışmanın ortaya çıktığını söyledi.

        - "Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi olarak gözünden geçmiş kitapları getirdik"

        Camiye gençlerin de ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Velioğlu, "Gençlerimiz için bir şey yapalım dedik. Diyanet İşleri Başkanlığımıza müracaat ettik. Kendileri de bize gerek kütüphanemize gerekse halka dağıtmak üzere yüzlerce kitap gönderdi. Kur'an-ı Kerim meali, Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar, gençlerimize ve 4-6 yaş grubuna özel kitaplar var. Bunun için özellikle dışarından kulaktan dolma bilgiler oluyor. Bunlar kötü sonuçlar doğurabiliyor. Biz de Peygamberimizi sağlam kaynaklardan öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi olarak gözünden geçmiş kitapları getirdik. Dağıtımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Cemaatin ilgisinden de çok memnun olduğunu, şimdiye kadar gelen 2 bin 500 kitabın dağıtılmaya başlandığını aktaran Velioğlu, şunları kaydetti:

        "Gençler bizim geleceğimiz, bu ülkenin teminatıdır. Gençlerimizin ellerinden tutmamız lazım. Bize çok büyük görevler düşüyor. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Biz de o zincirin halkası olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerimize neler verebiliriz, diye düşünüyoruz. Gençlerimizin vatanlarına, iffetlerine bağlı olması için mutlaka okuması gerekiyor. Biz gençlerimizi teşvik etmek istiyoruz. Çocuklarımız hayatlarını farklı yerlerde heba etmesinler istiyoruz."

        Cemaatten Savaş Demirli de özellikle çocukların ve gençlerin projeden çok faydalanabileceklerini ifade ederek proje için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kurban pazarı hareketlendi
        Erzurum'da kurban pazarı hareketlendi
        Akbaş; "Bayramda kesintisiz enerji için sahadayız"
        Akbaş; "Bayramda kesintisiz enerji için sahadayız"
        Erzurum'da bayramda hava parçalı bulutlu, yer yer yağış
        Erzurum'da bayramda hava parçalı bulutlu, yer yer yağış
        Downhill Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar sahibini buldu
        Downhill Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar sahibini buldu
        Erzurumlu sanatçıdan bir ilk
        Erzurumlu sanatçıdan bir ilk
        Erzurum'da camide 'mahalle mektebi' geleneği yeniden yaşatılıyor
        Erzurum'da camide 'mahalle mektebi' geleneği yeniden yaşatılıyor