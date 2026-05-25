Erzurum'da bir camide Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar ücretsiz dağıtılıyor

Erzurum'da bir camide, Hz. Muhammed'in hayatını gençler ve çocukların doğru kaynaklardan öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen kitaplar, ücretsiz dağıtılıyor.



Yakutiye ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilerek geçen yıl hizmete açılan Yıldız Kardeşler Camisi'nde özellikle gençlerin Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitapları okumaları için proje başlatıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığına başvuran Yıldız Kardeşler Camisi Derneğince, Kur'an-ı Kerim meali ile Hz. Muhammed'in hayatı ve sünnetlerinin anlatıldığı kitaplar tedarik edildi.



Kitaplar camide bir köşede oluşturulan standa konularak, ücretsiz olarak cemaate dağıtılmaya başlandı. Cemaat, namaz sonraları stanttaki kitapları inceleme ve okuma fırsatı buluyor, bazıları ise torunlarına ve çocuklarına götürmek üzere kitapları ücretsiz olarak alıyor.



Dernek üyesi ve emekli din görevlisi Abdurrahman Velioğlu, AA muhabirine, camide günlük mukabele, hadis ile ilmihal derslerinin verildiğini, gençler için de bir şeyler yapmak için bu çalışmanın ortaya çıktığını söyledi.



- "Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi olarak gözünden geçmiş kitapları getirdik"



Camiye gençlerin de ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Velioğlu, "Gençlerimiz için bir şey yapalım dedik. Diyanet İşleri Başkanlığımıza müracaat ettik. Kendileri de bize gerek kütüphanemize gerekse halka dağıtmak üzere yüzlerce kitap gönderdi. Kur'an-ı Kerim meali, Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar, gençlerimize ve 4-6 yaş grubuna özel kitaplar var. Bunun için özellikle dışarından kulaktan dolma bilgiler oluyor. Bunlar kötü sonuçlar doğurabiliyor. Biz de Peygamberimizi sağlam kaynaklardan öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi olarak gözünden geçmiş kitapları getirdik. Dağıtımlarımız devam ediyor." diye konuştu.



Cemaatin ilgisinden de çok memnun olduğunu, şimdiye kadar gelen 2 bin 500 kitabın dağıtılmaya başlandığını aktaran Velioğlu, şunları kaydetti:



"Gençler bizim geleceğimiz, bu ülkenin teminatıdır. Gençlerimizin ellerinden tutmamız lazım. Bize çok büyük görevler düşüyor. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Biz de o zincirin halkası olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerimize neler verebiliriz, diye düşünüyoruz. Gençlerimizin vatanlarına, iffetlerine bağlı olması için mutlaka okuması gerekiyor. Biz gençlerimizi teşvik etmek istiyoruz. Çocuklarımız hayatlarını farklı yerlerde heba etmesinler istiyoruz."



Cemaatten Savaş Demirli de özellikle çocukların ve gençlerin projeden çok faydalanabileceklerini ifade ederek proje için teşekkür etti.

