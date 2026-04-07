Erzurum'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı. Yunus Emre Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 AEA 761 plakalı otomobil, sokakta bisiklet süren Abdulbaki Alperen Cellat'a (10) çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cellat, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan otomobil ise polis ekiplerince kısa süre sonra Yakutiye ilçesinde yakalandı. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.