        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Partili Hatipoğlu'ndan 2. Lig hedefine kilitlenen Eskişehirspor'a 5 milyon lira prim

        AK Partili Hatipoğlu'ndan 2. Lig hedefine kilitlenen Eskişehirspor'a 5 milyon lira prim

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Nesine 3. Lig'de play-off mücadelesi verecek olan Eskişehirspor'a 5 milyon liralık prim desteği vereceğini açıkladı.

        Giriş: 20.04.2026 - 19:45 Güncelleme:
        AK Partili Hatipoğlu'ndan 2. Lig hedefine kilitlenen Eskişehirspor'a 5 milyon lira prim

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Nesine 3. Lig'de play-off mücadelesi verecek olan Eskişehirspor'a 5 milyon liralık prim desteği vereceğini açıkladı.

        Play-off maçları öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret eden Hatipoğlu, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

        Hatipoğlu, şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hazırlanan 5 milyon lira tutarındaki çeki takım kaptanına teslim etti.

        Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatipoğlu, Eskişehirspor'un sezonu şampiyon tamamlayamasa da çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.

        Siyah-kırmızılı kulübün play-off'taki ilk maçını deplasmanda, rövanş maçını ise iç sahada oynayacağını belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu çok büyük bir avantaj. Bu avantajı lehimize kullanarak finale çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Eskişehirspor'un eski başkanı ve her zaman yanında olan bir milletvekili olarak bugün Eskişehirspor'un şampiyonluğuna bir prim açıklamak istiyorum. Bu primi de Eskişehirspor kaptanına teslim etmek istiyorum. Eğer Eskişehirspor bu sene bir üst lige çıkarsa Nebi Hatipoğlu olarak ben size 5 milyon lira prim veriyorum. Bu da bloke bir çektir. Karşılığı bankaya yatmıştır. Siz şampiyon olduğunuz gün bunu bozdurabilirsiniz."

        Hatipoğlu, takımın şampiyon olması durumunda 15 milyon lira prim verileceğini aktararak, "Bunun 5 milyon lirasını bugün ben takdim ettim. Şehrin diğer seçilmişleri, atanmışları ve Eskişehir'in ileri gelenlerinden bu 15 milyon liranın tamamlanması için kampanya başlatıyorum. Oda ve organize sanayi bölgesi başkanlarıyla görüştüm. Hepsinden de olumlu yanıt aldım. İnşallah, bugünkü başlangıçla birlikte onlar da yarın itibarıyla bu açıklamaları yapacaktır." diye konuştu.

        Hatipoğlu, şampiyonlukla birlikte kulübün gelirlerinin de artacağını belirterek, "Futbolculara, vatandaşlara olan borçlarımızı ödeyeceğiz. Futbol başarıya endeksli. Futboldaki gelirler, başarıya endeksli. Bu doğrultuda futbolculara biz maddi olarak desteğimizi yapacağız. Onlar da şampiyon olacaklar. Bu şampiyonlukla birlikte Eskişehirspor hem bir üst lige çıkacak. Hızlıca gelirlerini de artıracak inşallah." ifadelerini kullandı.

        Hatipoğlu, play-off müsabakalarında takıma destek olmaları için şehrin ileri gelenlerini maçlara davet etti.

        Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok da Hatipoğlu'nun başlattığı kampanyanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek kendisinin kulübe desteğini hiçbir zaman esirgemediğini kaydetti.

        Bu desteklerin artarak devam etmesini beklediklerini vurgulayan Entok, şunları kaydetti:

        "Bizler de şehrin önde gelenlerini, odaları, sivil toplum kuruluşlarını ve iş insanlarını bu prim kampanyasına davet ediyoruz. Lig atlamamız gerekli. Lig atladıkça gelirlerimiz artacaktır. Ondan sonra Eskişehirspor'un inşallah geleceğini de planlamaya başlayacağız. Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a 5 milyon TL'lik destek
        Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirspor'a 5 milyon TL'lik destek
        Çevre yolunda intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi
        Çevre yolunda intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi
        Eskişehir'de taekwondo müsabakaları sone erdi
        Eskişehir'de taekwondo müsabakaları sone erdi
        Eskişehirli uzmanlara "Psikolojik İlk Yardım ve Yas Süreci" eğitimi
        Eskişehirli uzmanlara "Psikolojik İlk Yardım ve Yas Süreci" eğitimi
        Cevdet Yılmaz: Yapay zekada atılan her adımın küresel rekabeti ileriye taş...
        Cevdet Yılmaz: Yapay zekada atılan her adımın küresel rekabeti ileriye taş...
        Eskişehir'de Mart ayında 7 bin 368 eve sağlık ziyareti yapıldı
        Eskişehir'de Mart ayında 7 bin 368 eve sağlık ziyareti yapıldı