Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Kadın akrobasi pilotu Şener, çocuklar için gösteri uçuşu yaptı

        Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 16:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın akrobasi pilotu Şener, çocuklar için gösteri uçuşu yaptı

        Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması" kapsamında çocuklar, aileleriyle merkeze gelerek aprona kurulan boyama standı ve pedal uçak parkurunu deneyimledi.

        Kağıt uçak yarışmasına katılan çocuklar, müzede, hazırladıkları uçakları en uzağa atabilmek için yarıştı.

        Kutlamalar kapsamında kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu.

        Semin Öztürk Şener, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkezde herkesin tek yürek, tek bilek olduğunu söyledi.

        Önemli günün sadece bayram değil, aynı zamanda dayanışma ve birlik olma hali olduğunu belirten Şener, "Ülkemizin zor günlerinde gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir durum. Özellikle böyle günlerde milli bayramlara ve değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklar için buradayız, çok mutluyum." dedi.

        Şener, "Yeni Menekşe" ile hava şartlarına rağmen uçuşlarına devam ettiğini kaydederek, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
