Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Dünyanın en iyi sarımsakları listesinde Araban sarımsağı ilk 5'e girdi

        Dünyanın en iyi sarımsakları listesinde Araban sarımsağı ilk 5'e girdi

        Gaziantep'in Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünlerinden Araban sarımsağı, dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda dünyadaki en iyi sarımsaklar listesinde ilk 5'e girdi.

        Giriş: 20.04.2026 - 17:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban Ziraat Odası ve Araban Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, listede 17 çeşit sarımsağın bulunduğunu ve bu gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Fransa, İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkelerde de üretilen sarımsakların listede bulunduğunu aktaran Altun, Araban sarımsağının listede 5. sırada yer aldığını ifade etti.

        Araban sarımsağının ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar yaptığını kaydeden Altun, listenin birinci sırasında Çin'in Jinxiang sarımsağı, ikinci sırada İspanya'dan Ajo Morado de Las Pedroneras, üçüncü sırayı Türkiye'nin Taşköprü sarımsağının aldığını bildirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
