Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği M.N'nin üzerinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.