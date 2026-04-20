        Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "Altın Yıldız Hiyen Rozeti" projesinin tanıtımı yapıldı

        Gaziantep Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Altın Yıldız Hiyen Rozeti" projesini tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Altın Yıldız Hiyen Rozeti" projesinin tanıtımı yapıldı

        Kent Konseyi 6. Dönem 3. Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Sürme, projenin hazırlık aşamasının yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirtti.

        Gıda işletmelerindeki hijyenin önemli olduğunu belirten Sürme, şu ifadelere yer verdi:

        "Bu proje bizlere yol gösterecek hijyen uygulamalarını genişletmeyi, geliştirmeyi hedefleyen bir felsefe ve anlayış tarzı. Proje kapsamında restoranlar, lokantalar, kafeler ve pastaneler var. Bundan sonraki süreçte biz yemek işletmelerini, kasapları, fırınları sürece dahil etmeyi hedefliyoruz. İşletmeler açısından hijyen konusunda personelin sürekli gelişimi söz konusu olacak."

        Sürme, projeyle rozet alan işletmenin daha prestijli olmasına destek sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

        Rozetin bir sonuçtan ziyade sürekli gelişimi destekleyen bir süreç olarak ele aldıklarını dile getiren Sürme, şunları kaydetti:

        "Bu rozet tüketici açısından, işletmenin hijyen uygulamalarına önem verdiğini gösterir. Bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığını belirtir. Belirlenen hijyen kriterlerine özen gösterdiğini kanıtlar. Bu rozet, lezzet, fiyat, hizmet kalitesine ilişkin bir değerlendirmeyi içermez. Burada sadece bizler hijyen kriterleri noktasında bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Lezzet, fiyat, hizmet kalitesi bu rozetin ilgi alanında olmayacaktır."

        Projeye katılmak isteyen işletmelerin Gaziantep Kent Konseyi'nin "www.gaziantepkentkonseyi.org" adresinde başvuru formunu doldurmalarının yeterli olduğuna belirten Sürme, gözlemler ve değerlendirmelerde 100 puan üzerinden 85 ve üzeri bir skor yakalayan işletmelerin rozeti almaya hak kazanacağını ifade etti.

        Sürme, hijyen rozetlerinin 1 yıllığına verileceğini ve bu süre içerisinde de gizli müşteri uygulamasını da devreye alacaklarını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

