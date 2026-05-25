İslahiye'de aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 25.05.2026 - 12:30 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri