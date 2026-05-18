        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Karamağara, Gaziantep'te olağan genel kurula katıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, vakfın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi haline geldiğini söyledi.

        Giriş: 18.05.2026 - 16:00 Güncelleme:
        TÜGVA Şahinbey 2. Olağan İlçe Genel Kurulu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

        Karamağara, kurulda yaptığı açıklamada TÜGVA'nın 2013 yılında İstanbul'da kurulduğunu dile getirerek, "81 il, 605 ilçe, 30 bin teşkilat mensubuyla ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir." diye konuştu.

        İftihar ettikleri ve gurur duydukları bu tablonun mimarlarından birinin de Gaziantep teşkilatı olduğunu ifade eden Karamağara, şunları söyledi:

        "Bizim hareketimiz, genç yaşında İstanbul'un fethinin hayalini kuran, gemileri karadan yürüten, çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hareketidir. Bizim hareketimiz, yarım asırlık İslami mücadelenin geldiği bu noktada milletin aleyhine ne kadar köhnemiş ve kokuşmuş vesayet anlayışı varsa hepsini yerle bir eden ve biz gençlere yeniden büyük Türkiye'nin ufuklarını çizen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketidir."

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da gençlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Gençlerin Türkiye Yüzyılı'na hazır olduğunu belirten Fedaioğlu, "Bölgemizde savaşların, krizlerin ve büyük mücadelenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Güçlü liderliği, kararlı duruşu ve milletinden aldığı destekle liderimiz, hükümetimiz dimdik ayakta durmaktadır. Mazlumların umudu, insanlığın vicdanı olan ülkemizin küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline gelmesi tesadüf değildir." dedi.

        TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Veysel Karakuş da teşekkür konuşması yaptı.

        Programa Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve gençler katıldı.

        Kurulda Muhammed Emin Bozkurt, Şahinbey ilçe temsilcisi oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

