Giresun'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Giresun'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 07.04.2026 - 13:11
Çınarlar Mahallesi'nde Z.A. ile K.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Z.A'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Z.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı ise gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri