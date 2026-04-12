Giresun'da okul sporları taekwondo yıldızlar müsabakaları tamamlandı

Giresun'un Görele ilçesinde okul sporları taekwondo yıldızlar kız ve erkek grup müsabakaları tamamlandı. Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 18 ilden 378 sporcu katıldı. Müsabakaların kapanış töreninde konuşan Görele Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Çınar, sporculara ve antrenörlere teşekkür etti. Törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.