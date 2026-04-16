        Giresun Haberleri Giresun'da güvenlik toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda il genelinde öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanmasına yönelik ilave tedbirlerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü belirtildi.

        Ayrıca okullardaki mevcut güvenlik durumlarının analiz edildiği ifade edilerek, "Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanacak ek güvenlik önlemleri ve denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik planlamalar yapıldı. Öğrencileri her türlü olumsuzluktan korumak adına bilgilendirici, koruyucu ve önleyici faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi kararı alındı." denildi.

        Açıklamada, Vali Koç'un, toplantıya katılan birim amirlerine, okullardaki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi ve önlemlerin hassasiyetle uygulanması talimatı verdiği kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

