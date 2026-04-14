Giresun'da balıkçılara av yasağı uyarısı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yarın başlayacak av yasağı nedeniyle balıkçılara uyarıda bulunuldu.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, denizlerde genel av yasaklarının balık popülasyonu kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, üretimi artırmak ve stokları korumak için ilgili kanun gereğince uygulandığı belirtildi.



Yarından itibaren 31 Ağustos'a kadar gırgır ağlarıyla su ürünleri avcılığının yasak olduğu aktarılan açıklamada, aynı tarihler arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığının da yapılmayacağı kaydedildi.



Açıklamada, 15 Nisan-15 Haziran arasında kalkan avcılığının da yasak olduğuna işaret edilerek, palamut ve torik avcılığının ise 1 Nisan-14 Ağustos tarihleri arasında yapılmayacağı ifade edildi.













