Giresun'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Salih Çengel idaresindeki 28 DR 618 plakalı otomobil ile Tacettin Gökdemir yönetimindeki 28 M 7099 plakalı minibüs, Giresun-Dereli karayolu Duroğlu beldesi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada araç sürücüleriyle minibüsteki yolculardan Ayşenur ve Hanife Kadan, Fatma Yeşil, Mustafa Bukukoğlu yaralandı.



Yaralılar, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Süleyman Akçay (52) yönetimindeki 61 HE 172 plakalı hafriyat tırı ise Espiye-Ericek grup yolundaki Bayrambey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, sürücü Akçay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.







