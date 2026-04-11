Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 35-31 yendi.
Giriş: 11.04.2026 - 16:00
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 35-31 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Altınpost Giresunspor, 18-16 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında öne geçen konuk ekip, salondan 35-31 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri