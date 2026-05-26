Camiboğazı Yaylası'nda ziyaretçiler mayısta kar keyfi yaşadı

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverleri ağırlıyor. Çetin geçen kışın ardından halen erimeyen karla karşılaşan ziyaretçiler, mayısta kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Bayram tatilinde yaylaya çıkmayı tercih edenler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarının önünde fotoğraf çektirdi. Ekiplerin iş makineleriyle açtığı yollarda araçlarıyla adeta kar koridorundan geçenler şaşkınlık yaşadı. İstanbul'dan bayram tatil için memleketine geldiğini belirten Ozan Gürler, ailesiyle gezmek için Camiboğazı Yaylası'na çıktıklarını söyledi. Karşılaştıkları manzara karşısında heyecanlandıklarını ifade eden Gürler, Camiboğazı Yaylası'na giderken yol kenarlarında metrelerce uzunluğunda kar yığınları gördüklerini anlattı.

