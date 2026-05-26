        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Camiboğazı Yaylası'nda ziyaretçiler mayısta kar keyfi yaşadı

        Camiboğazı Yaylası'nda ziyaretçiler mayısta kar keyfi yaşadı

        Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Çetin geçen kışın ardından halen erimeyen karla karşılaşan ziyaretçiler, mayısta kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

        Bayram tatilinde yaylaya çıkmayı tercih edenler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarının önünde fotoğraf çektirdi.

        Ekiplerin iş makineleriyle açtığı yollarda araçlarıyla adeta kar koridorundan geçenler şaşkınlık yaşadı.

        İstanbul'dan bayram tatil için memleketine geldiğini belirten Ozan Gürler, ailesiyle gezmek için Camiboğazı Yaylası'na çıktıklarını söyledi.

        Karşılaştıkları manzara karşısında heyecanlandıklarını ifade eden Gürler, Camiboğazı Yaylası'na giderken yol kenarlarında metrelerce uzunluğunda kar yığınları gördüklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

