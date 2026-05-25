Gümüşhane'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisinde, Gürkan Ç'nin (33) kullandığı 28 ADZ 640 plakalı otomobil ile Hasan G. (26) yönetimindeki 61 ABM 978 plakalı kamyon çarpıştı.



Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Gürkan Ç. ile araçta bulunan Nurullah Ç. (20) ve Mülayim T. (20) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Sürücü ve Nurullah Ç'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



















