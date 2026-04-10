Gümüşhane'de servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobil ile öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.



İlçeye bağlı Balkaya köyü mevkisinde N.A. yönetimindeki 24 UA 043 plakalı otomobil ile A.D'nin kullandığı 29 M 0295 plakalı öğretmenleri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobildeki yolculardan Ulviya Çoban (47) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







