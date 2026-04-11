Okul Sporları Karate Yıldızlar Grup müsabakaları Gümüşhane'de başladı

Gümüşhane'de, Okul Sporları Karate Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Aydın Doğan Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalara, 20 ilden 250 sporcu katıldı. ​​​​​​​Türkiye Karate Federasyonu Gümüşhane İl Temsilcisi Sevim Burcu Çetin, müsabakaların güzel ve heyecanlı geçtiğini belirtti. Artvin'den müsabakalara katılan sporcu Ebrar Geyik ise milli sporcu olmayı hedeflediğini ifade etti. Müsabakalar yarın sona erecek.

