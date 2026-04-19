​​​​​​ Hakkari'de 64 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 64 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.



Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışma sonucunda dün ilçedeki bir ikamette arama yapıldı.



Aramada 64 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

