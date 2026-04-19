Hakkari'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, bir okulun bahçesi suyla doldu.



Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı yapılarda ise hasar oluştu.



Mahalleden geçen su kanalının seviyesinin yükselmesi üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. İş makineleriyle kanal çevresine toprak çekilerek suyun yola taşması engellendi.



Yeni Mahalle'de bulunan Sabancı İlk ve Ortaokulu'nun bahçesi de yağış sonrası suyla kaplandı.



