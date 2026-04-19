Hakkari'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, bir okulun bahçesi suyla doldu.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Esenyurt Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı yapılarda ise hasar oluştu.
Mahalleden geçen su kanalının seviyesinin yükselmesi üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. İş makineleriyle kanal çevresine toprak çekilerek suyun yola taşması engellendi.
Yeni Mahalle'de bulunan Sabancı İlk ve Ortaokulu'nun bahçesi de yağış sonrası suyla kaplandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.