Şemdinli-Derecik kara yolu derenin taşması sonucu kapandı
Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu, Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu kapandı.
Giriş: 19.04.2026 - 10:39
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Şemdinli-Derecik kara yolu Boğazköy mevkisindeki dere taştı.
Bu nedenle bir bölümü su altında kalan kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye yönlendirilen karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
