Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bulanık Kopspor'u yendi
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bulanık Kopspor'u 6-0 yendi.
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bulanık Kopspor'u 6-0 yendi.
Hakkari Zapspor, ligin 23. haftasında Bulanık Kopspor'u konuk etti.
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakadan önce, okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 6-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Taraftarların ilgi gösterdiği maçı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.
