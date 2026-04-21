Hakkari'de etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara yol açtı

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.



Sağanak sonucu kentin girişinde ve Kırıkdağ köyü yakınında yola düşen toprak, çamur ve taş parçaları Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.



Akçalı köyü yakınında 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle büyük hasar gören ve ekiplerin çalışmasıyla aralıklarla geçişlerin sağlandığı Hakkari-Van kara yolunda 2 gündür ulaşım sağlanamıyor.



Ekiplerin dolgu işlemi yaparak yol oluşturduğu bölgede Zap Suyu'nun debisinin yükselmesiyle yolun geçtiği alanın büyük kısmı çöktü.



Karayolları ekiplerinin ulaşımı sağlamak için zorlu koşullarda çalışma yürüttüğü bölgenin karşı tarafında alternatif güzergah için çalışmalar sürüyor.



Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, Nehil Sazlığı ve bazı alanlar su altında kaldı, bazı ev ve ahırlarda su baskınları oluştu.



Şemdinli ilçesinde ise yağış nedeniyle derenin taşması sonucu Boğazköy ve Yaylapınar mevkilerinde kara yolu su altında kaldı.



İl Özel İdaresi ve Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, 3 gündür ulaşımın sağlanamadığı güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.



Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, bölgeye giderek çalışmaları inceledi, ekiplerden bilgi aldı.



Bazı yerleşim yerlerinin yolunun da zarar gördüğü bölgede Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

