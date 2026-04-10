        Hakkari'de İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na tepki

        Hakkari'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

        Giriş: 10.04.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Cuma namazı sonrası Ulu Cami avlusunda bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nuh Salim, siyonistler tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemi yaşadıklarını belirtti.

        Tüm değerlerin yok sayıldığı bir zaman diliminden geçtiklerini ifade eden Salim, şunları kaydetti:

        "İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak da değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla direneceğiz. Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmıştır."

        İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu dile getiren Salim, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her göz yaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

        Basın açıklamasına AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Memur-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de öğrenciler doktorluk mesleği anlatıldı
        Hakkari'de öğrenciler doktorluk mesleği anlatıldı
        Yüksekova'da kar ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
        Yüksekova'da kar ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
        Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gençcelep, Vali Taşyapan'ı ziyaret e...
        Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gençcelep, Vali Taşyapan'ı ziyaret e...
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
        Hakkari'de "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi
        Şemdinli'de polislere pasta sürprizi
        Şemdinli'de polislere pasta sürprizi