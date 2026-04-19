        Hatay Haberleri Hatay'da 1988 sikke, 17 obje ve 1 heykel ele geçirildi

        Hatay'da 1988 sikke, 17 obje ve 1 heykel ele geçirildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1988 sikke, 17 obje ve 1 heykel ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 19.04.2026 - 17:26 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlısu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1988 sikke, 17 obje ve Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen heykel ile dedektör ele geçirildi.

        Ekipler, şüpheliler A.A, S.G. ve A.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

