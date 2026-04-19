        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 10:52 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri panelvanı Kırıkhan-Hassa kara yolunda durdurdu.

        Araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"

        Benzer Haberler

        Milleyha, çocuklara 'doğa okulu'
        Milleyha, çocuklara 'doğa okulu'
        5 buçuk milyon TL'lik vurgunun ardından emekli öğretmeni de dolandırmaya ça...
        5 buçuk milyon TL'lik vurgunun ardından emekli öğretmeni de dolandırmaya ça...
        Ada Su'nun 2 yıl süren fizik tedaviyle ilk adımlarını atması yürekleri ısıt...
        Ada Su'nun 2 yıl süren fizik tedaviyle ilk adımlarını atması yürekleri ısıt...
        Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye ü...
        Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye ü...
        48 yıllık usta çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
        48 yıllık usta çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
        Antakya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Antakya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı