Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri panelvanı Kırıkhan-Hassa kara yolunda durdurdu. Araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.