Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı
Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
Merkez Antakya ilçesinde yaşayan V.U'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, çeşitli bahanelerle para istedi.
Şüphelinin banka hesabına 3 milyon lira ile 4 bin 390 avro gönderen V.U, dolandırılmaya çalışıldığını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, hesaba bloke koydurup emekli öğretmenin parasının çekilmesini engelledi.
Kimliği tespit edilen şüpheli H.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
