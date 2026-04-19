        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı

        Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı

        Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı

        Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Antakya ilçesinde yaşayan V.U'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, çeşitli bahanelerle para istedi.

        Şüphelinin banka hesabına 3 milyon lira ile 4 bin 390 avro gönderen V.U, dolandırılmaya çalışıldığını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Çalışma başlatan polis ekipleri, hesaba bloke koydurup emekli öğretmenin parasının çekilmesini engelledi.

        Kimliği tespit edilen şüpheli H.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!

